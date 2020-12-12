Eliminada da Champions, Inter visita o Cagliari pelo Italiano

Crédito: GIUSEPPE CACACE/AFP

A Inter de Milão terá um duro desafio para superar a eliminação na Liga dos Campeões. O primeiro passo desse processo começa neste domingo, às 8h30, contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano. O Adversário se encontra no meio da tabela, em 11º lugar.

Para o confronto, o treinador Antonio Conte afirmou que o chileno Vidal segue fora e ficará afastado por um bom tempo. Na coletiva, o técnico destacou que a equipe precisa superar a eliminação o mais rápido possível.

- Amanhã será uma partida dura e difícil de todos os pontos de vista. Deixar a Champions foi doloroso tanto para mim quanto para meus meninos. Nós acreditamos, dói estar assim. Devemos levantar imediatamente a cabeça, a moral não é a melhor, mas devemos nos redimir imediatamente a partir para o próximo desafio - disse.Pelo Cagliari, Giovanni Simeone está recuperado da lesão e pode voltar contra a Inter. O treinador Eusebio Di Francesco afirmou que a equipe precisa ser inteligente para superar a Internazionale.

- Acredito que em algumas fases do jogo a Inter vai manter a bola no jogo, em outras também; em algumas situações teremos que ser agressivos, em outras menos. Teremos que ser capazes de ler bem o jogo e abordar melhor, temos trabalhado para melhorar esses aspectos também. Não gosto da ideia de ficar à espera deles, no passado mostrámos que sofremos quando ficamos abatidos - falou.

Confira os jogos deste domingo no Campeonato Italiano: