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futebol

Eliminada da Champions, Inter visita o Cagliari pelo Italiano

Após cair na fase de grupos da Liga dos Campeões, Internazionale volta as atenções para o campeonato nacional, diante do Cagliari, que ocupa o meio da tabela, neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 12:18

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 12:18

Crédito: GIUSEPPE CACACE/AFP
A Inter de Milão terá um duro desafio para superar a eliminação na Liga dos Campeões. O primeiro passo desse processo começa neste domingo, às 8h30, contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano. O Adversário se encontra no meio da tabela, em 11º lugar.
Para o confronto, o treinador Antonio Conte afirmou que o chileno Vidal segue fora e ficará afastado por um bom tempo. Na coletiva, o técnico destacou que a equipe precisa superar a eliminação o mais rápido possível.
- Amanhã será uma partida dura e difícil de todos os pontos de vista. Deixar a Champions foi doloroso tanto para mim quanto para meus meninos. Nós acreditamos, dói estar assim. Devemos levantar imediatamente a cabeça, a moral não é a melhor, mas devemos nos redimir imediatamente a partir para o próximo desafio - disse.Pelo Cagliari, Giovanni Simeone está recuperado da lesão e pode voltar contra a Inter. O treinador Eusebio Di Francesco afirmou que a equipe precisa ser inteligente para superar a Internazionale.
- Acredito que em algumas fases do jogo a Inter vai manter a bola no jogo, em outras também; em algumas situações teremos que ser agressivos, em outras menos. Teremos que ser capazes de ler bem o jogo e abordar melhor, temos trabalhado para melhorar esses aspectos também. Não gosto da ideia de ficar à espera deles, no passado mostrámos que sofremos quando ficamos abatidos - falou.
Confira os jogos deste domingo no Campeonato Italiano:
8h30 - Cagliari x Inter11h - Atalanta x Fiorentina11h - Bologna x Roma11h - Napoli x Sampdoria14h - Genoa x Juventus16h45 - Milan x Parma

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