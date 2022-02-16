Elias marca, mas União Frederiquense vence Grêmio pelo Gauchão

Nesta quarta-feira (16), o União Frederiquense conseguiu bater o Grêmio por 3 a 1, atuando sobre seus domínios.

Com o resultado, o Imortal ainda lidera a competição com 14 pontos e tenta a recuperação contra o São Luiz, no próximo sábado (19). O União subiu para a nona colocação, com sete tentos. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSUM GOL PARA CADA LADO!O Grêmio começou melhor na primeira etapa e Rildo quase marcou em cobrança de falta. A resposta do União chegou com Elionar. Lessa recebeu na direita, cruzou e o meia desviou de cabeça.

Logo depois, Eliomar enfiou belo passe para Daivison, que de primeira, obrigou o goleiro Gabriel Grando a fazer boa intervenção e a bola foi para escanteio. Na cobrança, Cleiton cabeceou para o meio da área e Jander completou para as redes, abrindo o placar.

Logo depois, Talis derrubou Rildo na área e a arbitragem marcou pênalti. Coube a Elias deslocar o goleiro e colocar o empate no marcador. Ainda deu tempo de Joãozinho marcar para o União, mas o gol foi anulado por impedimento.

UNIÃO FAZ A FORÇA!Logo na volta do intervalo, na primeira chegada, Marquinhos chegou na frente, chutou cruzado, Eliomar desviou no meio do caminho e colocou o Frederiquense na frente. Aos seis minutos, Daivison recebeu na grande área, dominou e soltou uma pancada, levando perigo.

Mais tarde, o Grêmio fez bela jogada coletiva, Lucas Silva rolou para Rildo e o atacante chutou bonito, mas parou no goleiro Marcos. Aos 23', Joãozinho recebeu na ponta dirieta, passou por Nicolas, cruzou na medida e Laion marcou o terceiro do União. O Imortal sentiu o golpe e os mandantes cozinharam o duelo até o fim. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAUNIÃO FREDERIQUENSE x GRÊMIO

Local: Arena União-FW, em Frederico WestphalenData/horário: 16/02/2022 - 19h (horário de Brasília)​Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko HornAssistentes: José Eduardo Calza e Conrado Bittencourt BergerQuarto árbitro: Joseph Ribeiro LopesCartões amarelos: Thiago Santos, Rodrigues (Grêmio), Marquinhos (União Frederiquense)Cartões vermelhos: -

GOLS: Jander (24'/2T) (1-0), Elias (28'/2T) (1-1) Eliomar (1'/2T) (2-1), Laion (27'/2T) (3-1)

UNIÃO FREDERIQUENSE (Técnico: Daniel Franco) Marcos; Lessa, Talis, Cleiton e Jander (Iago - intervalo); Igor Silva, Marquinhos, Eliomar (Menezes 40'/2T) e Joãozinho (Busatto 29'/2T); Laion (Yuri 40'/2T) e Daivison (Anderson Magrão 14'/2T).

GRÊMIO (Técnico: Cesar Lopes) Gabriel Grando; Orejuela, Rodrigues, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Lucas Silva - intervalo), Bitello e Villasanti (Gabriel Silva 17'/2T); Janderson (Vini Paulista 38'/2T), Rildo (Fernando Henrique 38'/2T) e Elias (Churin 43'/2T)..