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futebol

Elias Manoel tem evolução como centrovante pedida por Roger Machado

Em coletiva, técnico comentou sobre nova função para o atacante do Grêmio...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 09:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 09:38
Depois da partida onde o Grêmio empatou sem gols com a Ponte Preta, na cidade de Campinas, pela estreia da Série B, o técnico Roger Machado fez uma observação sobre o atacante Elias Manoel. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ele, o atleta formado na base do Tricolor vem passando por um processo de adaptação onde precisa aprender a utilizar melhor o corpo na função de atacante centralizado, já que tem como posição de origem atuar pelos lados do campo.
Um dos recursos que podem ser utilizados por Elias, na análise feita pelo técnico do Imortal, é a possibilidade do jogador de 20 anos de idade observar a movimentação de outros nomes do elenco, casos de Diego Souza e também Elkeson, reforço que está apenas pelo acerto bruocrático para sua oficialização.
- O Elias é um especialista de lado que está se adaptando. Ele tem que trabalhar o pivô, controlar de costas, no corpo, e fazer algumas diagonais quando a bola vem de corredores diferentes. Ele precisa evoluir. Quem faz bem este tipo de jogada, de fuga de costas com a bola vindo do mesmo corredor, é o Ricardinho, o (Kevin) Quejada, o Diego (Souza), o Elkeson. Eu falei para o Elias: Se aprende com os colegas. Olha o posicionamento deles em bolas de profundidade, para evoluir - detalhou Roger.
A próxima partida do Grêmio na temporada será na próxima sexta-feira (15), na Arena, recebendo a Chapecoense pela segunda rodada da Série B.
Crédito: RodrigoFatturi/Grêmio

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