Elenco tem conversa com Muricy Ramalho em reapresentação

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, fez uma reunião com o elenco são-paulino na reapresentação da equipe após a derrota para o Santos, por 1 a 0, no Morumbi. A conversa contou com as presenças também do diretor executivo Raí e da comissão técnica.

O papo aconteceu em um dos campos do CT da Barra Funda, com a intenção de reunir mais o grupo e passar confiança para a reta final do Campeonato Brasileiro, competição que o Tricolor lidera, com 53 pontos, três a mais que o Internacional. As últimas cinco rodadas foram de desempenho irregular da equipe de Fernando Diniz. O time perdeu para Corinthians, Bragantino e Santos e venceu Fluminense e Atlético-MG, vendo a distância na liderança cair de sete para três pontos.