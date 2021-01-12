Elenco tem conversa com Muricy Ramalho em reapresentação

O coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, fez uma reunião com o elenco são-paulino na reapresentação da equipe após a derrota para o Santos, por 1 a 0, no Morumbi. A conversa contou com as presenças também do diretor executivo Raí e da comissão técnica.
O papo aconteceu em um dos campos do CT da Barra Funda, com a intenção de reunir mais o grupo e passar confiança para a reta final do Campeonato Brasileiro, competição que o Tricolor lidera, com 53 pontos, três a mais que o Internacional. As últimas cinco rodadas foram de desempenho irregular da equipe de Fernando Diniz. O time perdeu para Corinthians, Bragantino e Santos e venceu Fluminense e Atlético-MG, vendo a distância na liderança cair de sete para três pontos.
No Twitter, o Tricolor fez uma postagem ressaltando a confiança e união do elenco com a diretoria para dar a volta por cima e seguir firme na briga pelo título, que não conquista desde 2008. O São Paulo tem a semana cheia de treinamentos, se preparando para encarar o Athletico, às 16h, do próximo domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileiro. Luciano, que se recupera de uma lesão na perna, segue tratamento intensivo para voltar ao time o mais rápido possível.