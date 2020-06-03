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futebol

Elenco do Vitória permanece com trabalhos remotos

Sem a autorização para voltar com as atividades na Toca do Leão, o grupo de jogadores permanece com exercícios em casa...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 18:31

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 18:31

Crédito: Reprodução/Vitória
Na última terça-feira, o Vitória recebeu mais uma notícia negativa em relação a volta do futebol no Estado. Ainda por conta da pandemia do coronavírus, o Governo da Bahia prolongou a quarentena e o futebol permanece suspenso até o dia 21 de junho.E MAIS:Henry se manifesta sobre onda de protestos nos Estados UnidosWendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italianaDaniel Alves, sobre racismo: 'O que vale é o que as pessoas fazem quando os outros não veem'Com a decisão, o elenco permanece em trabalhos remotos monitorados pela comissão técnica de Geninho e Cia.
Nesta quarta-feira, nada de aula teórica e vídeos sobre os jogos que a equipe disputou até agora. O dia foi regado de exercícios físicos e o departamento de comunicação divulgou nas redes sociais.
Volta aos trabalhos
A diretoria do Vitória encaminhou um pedido ao Governo da Bahia para voltar aos trabalhos no CT da Toca do Leão, mas até agora não obteve resposta. E MAIS:

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