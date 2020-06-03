Elenco do Vitória permanece com trabalhos remotos

Na última terça-feira, o Vitória recebeu mais uma notícia negativa em relação a volta do futebol no Estado. Ainda por conta da pandemia do coronavírus, o Governo da Bahia prolongou a quarentena e o futebol permanece suspenso até o dia 21 de junho.E MAIS:Henry se manifesta sobre onda de protestos nos Estados UnidosWendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italianaDaniel Alves, sobre racismo: 'O que vale é o que as pessoas fazem quando os outros não veem'Com a decisão, o elenco permanece em trabalhos remotos monitorados pela comissão técnica de Geninho e Cia.