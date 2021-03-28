Elenco do Sertãozinho realiza doação de sangue para encher estoques e conscientizar

O Sertãozinho FC realizou, na tarde deste sábado (27), uma doação de sangue com os atletas do touro para o banco de sangue da cidade. A ação serviu para encher os estoques que estão esvaziando e incentivar a população a fazer o mesmo pelo bem de todos que precisam ou precisarão.- É importante, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde existem pessoas que precisam e necessitam de qualquer ajuda possível. Todos os atletas, comissão técnica e diretoria se empenharam para que a ação fosse realizada. E deixo o recado: Doe sangue, doe vida. Um dia podemos necessitar também -pondera Bruno Ardenghi, coordenador de marketing do clube.