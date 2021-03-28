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Elenco do Sertãozinho realiza doação de sangue para encher estoques e conscientizar

Ação do clube foi importante para o banco de sangue da cidade e meta é que mais pessoas possam ajudar...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 15:42

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 15:42
Crédito: Luciano André / Sertãozinho F.C.
O Sertãozinho FC realizou, na tarde deste sábado (27), uma doação de sangue com os atletas do touro para o banco de sangue da cidade. A ação serviu para encher os estoques que estão esvaziando e incentivar a população a fazer o mesmo pelo bem de todos que precisam ou precisarão.- É importante, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde existem pessoas que precisam e necessitam de qualquer ajuda possível. Todos os atletas, comissão técnica e diretoria se empenharam para que a ação fosse realizada. E deixo o recado: Doe sangue, doe vida. Um dia podemos necessitar também -pondera Bruno Ardenghi, coordenador de marketing do clube.
Caso o torcedor do Sertãozinho queira fazer igual e realizar uma boa ação, seria importante para evitar que as bolsas de sangue fiquem em falta na cidade e assim salvem cada vez mais vidas.Dúvidas sobre a doação podem ser esclarecidas no site (bssdoesangue.com.br) ou nas redes sociais da instituição (Facebook e Instagram – @bssdoesangue). Através do Whatsapp (16) 98169-0001, você programa sua contribuição.

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