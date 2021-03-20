Elenco do São Paulo treina finalizações neste sábado

Crédito: Divulgação/São Paulo

Parte do elenco do São Paulo trabalhou nesta manhã de sábado (20), no CT da Barra Funda. Com a rodada do Campeonato Paulista adiada neste fim de semana, a diretoria e comissão técnica deram folga para parte do elenco.

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Quem treinou realizou atividades voltadas para troca rápida de passes, enfrentamentos individuais e finalizações, sob o comando do preparador físico Alejandro Kohan e do auxiliar-técnico Tobias Kohan.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Estiveram presentes no treino os atletas que chegaram recentemente ao clube, como Miranda e Orejuela e os garotos das categorias de base que têm trabalhado com o grupo principal. Além deles, os atletas que não vêm de grande sequência de jogos, além de Liziero (em fase final de recuperação após cirurgia no tornozelo) e Arboleda (liberado recentemente por uma semana) também participaram da atividade.