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futebol

Elenco do São Paulo treina finalizações neste sábado

Parte do elenco do Tricolor trabalhou nesta manha no CT. Atividades voltadas para troca rápida de passes, enfrentamentos individuais e finalizações foram trabalhados...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 13:51

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 13:51
Crédito: Divulgação/São Paulo
Parte do elenco do São Paulo trabalhou nesta manhã de sábado (20), no CT da Barra Funda. Com a rodada do Campeonato Paulista adiada neste fim de semana, a diretoria e comissão técnica deram folga para parte do elenco.
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Quem treinou realizou atividades voltadas para troca rápida de passes, enfrentamentos individuais e finalizações, sob o comando do preparador físico Alejandro Kohan e do auxiliar-técnico Tobias Kohan.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Estiveram presentes no treino os atletas que chegaram recentemente ao clube, como Miranda e Orejuela e os garotos das categorias de base que têm trabalhado com o grupo principal. Além deles, os atletas que não vêm de grande sequência de jogos, além de Liziero (em fase final de recuperação após cirurgia no tornozelo) e Arboleda (liberado recentemente por uma semana) também participaram da atividade.
Este mesmo grupo trabalhará na segunda-feira (22), novamente pela manhã. A reapresentação dos jogadores que receberam este período de descanso está marcada para terça-feira (23).

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