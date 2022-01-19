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Elenco do São Paulo treina construção de jogadas de olho na estreia do Campeonato Paulista

O técnico Rogério Ceni comandou as atividades desta quarta-feira no CT da Barra Funda...
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Publicado em 

19 jan 2022 às 14:31

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 14:31

O São Paulo segue forte na pré-temporada 2022. Sob o comando de Rogério Ceni, o elenco treinou na manhã desta quarta-feira (19), no CT da Barra Funda, de olho para a estreia no Campeonato Paulista de 2022. O Tricolor estreia no próximo dia 27, às 21h30, diante do Guarani, em Campinas.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Os atletas iniciaram as atividades aprimorando as construções de jogadas. No trabalho técnico, os atletas tinham que trocar passes para avançar até o gol e finalizar. As equipes alternaram as investidas pelas duas laterais e calibraram a pontaria.
Na sequência, antes de um novo treino tático que complementou a preparação do time, o treinador e seus auxiliares deram atenção ao trabalho de marcação na saída de bola do adversário e simularam saídas de bola.
Crédito: OtimedoSãoPaulotreinounamanhãdestaterça-feira(19noCTdaBarraFunda(RubensChiri/saopaulofc.net)

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