Elenco do São Paulo se reapresenta para a pré-temporada e realiza testes de Covid-19

O São Paulo iniciou sua pré-temporada nesta segunda-feira (10) no CT da Barra Funda. No local, jogadores, integrantes da comissão técnica e da diretoria realizaram a coleta de exames de Covid-19 em sistema de drive-thru. Jandrei, Rafinha, Patrick e Alisson, reforços do clube, também coletaram exames.Este foi o primeiro ato nos preparativos do São Paulo de olho na disputa do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira (11), os atletas serão divididos em dois grupos em que um realizará exames médicos em um hospital na capital paulista, enquanto o outro trabalhará no CT sob o comando da comissão técnica. Na quarta-feira (12), os grupos se invertem.