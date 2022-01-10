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Elenco do São Paulo se reapresenta para a pré-temporada e realiza testes de Covid-19

Os reforços da temporada Jandrei, Rafinha, Patrick e Alisson também coletaram exames...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 17:43

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:43

O São Paulo iniciou sua pré-temporada nesta segunda-feira (10) no CT da Barra Funda. No local, jogadores, integrantes da comissão técnica e da diretoria realizaram a coleta de exames de Covid-19 em sistema de drive-thru. Jandrei, Rafinha, Patrick e Alisson, reforços do clube, também coletaram exames.Este foi o primeiro ato nos preparativos do São Paulo de olho na disputa do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira (11), os atletas serão divididos em dois grupos em que um realizará exames médicos em um hospital na capital paulista, enquanto o outro trabalhará no CT sob o comando da comissão técnica. Na quarta-feira (12), os grupos se invertem.
Já o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Pablo testaram positivo para Covid-19 em testes realizados durante as férias. Os quatro estão assistidos pelo departamento médico e, desta forma, não se apresentaram com o elenco nesta segunda-feira.
Crédito: OsjogadoresdoSãoPaulorealizaramexamedeCovid-19nestasegunda-feira(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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