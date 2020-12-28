Elenco do São Paulo se reapresenta e mira volta contra o Grêmio

Crédito: Daniel Alves e Hernanes treinam no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

Depois do domingo de folga, o São Paulo voltou para os gramados para se preparar para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Para o duelo, Fernando Diniz não poderá contar com o lateral-esquerdo Reinaldo.

O defensor levou o terceiro cartão amarelo na partida da ida, no sul do país, e precisará cumprir suspensão automática. Para o setor, é provável que Léo seja o seu substituto. Tchê Tchê, que ficou de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, volta a ficar à disposição.

> Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na décadaAlém de Reinaldo, Walce e Liziero, no departamento médico, também não atuam. Por outro lado, Diniz não deve ter outras baixas para a partida. Uma provável escalação do São Paulo tem: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Léo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.

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