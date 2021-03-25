Elenco do São Paulo realiza testes físicos e trabalhos com bola

Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo

O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira (25), no CT da Barra Funda, em preparação para a sequência do Campeonato Paulista, ainda sem data definida por conta da pandemia do novo coronavírus.

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Logo pela manhã, a comissão técnica dividiu os jogadores em pequenos grupos para realizar o 'Yo-Yo Test' - importante ferramenta que determina o nível da capacidade individual e exige bastante esforço físico dos jogadores.