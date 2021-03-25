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futebol

Elenco do São Paulo realiza testes físicos e trabalhos com bola

Tricolor treinou na manhã desta quinta-feira, com trabalhos físicos e atividades com bola...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 13:20
Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo
O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira (25), no CT da Barra Funda, em preparação para a sequência do Campeonato Paulista, ainda sem data definida por conta da pandemia do novo coronavírus.
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Logo pela manhã, a comissão técnica dividiu os jogadores em pequenos grupos para realizar o 'Yo-Yo Test' - importante ferramenta que determina o nível da capacidade individual e exige bastante esforço físico dos jogadores.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA ATUALIZADA!Segundo a assessoria de imprensa, o teste durou até os atletas sentirem-se incapacitados, cansados ou quando não atingiam as demarcações antes dos sinais sonoros. Dessa forma, o teste avaliou quantas vezes o jogador conseguiu o maior número possível de deslocamentos dentro do estímulo sonoro. Na sequência, já com todo o elenco reunido, os comandados de Hernán Crespo realizaram um complemento técnico e finalizaram o treino desta quinta-feira.

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