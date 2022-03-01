Elenco do São Paulo ganha folga após vitória sobre o Água Santa

Os jogadores do São Paulo receberam folga nesta terça-feira (01), após a vitória diante do Água Santa, por 2 a 1, em Diadema, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O elenco se reapresenta na quarta-feira (02), na parte da manhã, no CT da Barra Funda, de olho no clássico contra o Corinthians, que será disputado no sábado (05), às 16h, no Morumbi. Será o primeiro de uma sequência de clássicos, já que na quinta (10), o Tricolor encara o Palmeiras, também em casa.