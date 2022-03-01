Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elenco do São Paulo ganha folga após vitória sobre o Água Santa

Jogadores se reapresentam na quarta-feira, na parte da manhã, de olho no clássico contra o Corinthians, que será disputado no sábado, às 16h, no Morumbi...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2022 às 09:00

Publicado em 01 de Março de 2022 às 09:00

Os jogadores do São Paulo receberam folga nesta terça-feira (01), após a vitória diante do Água Santa, por 2 a 1, em Diadema, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O elenco se reapresenta na quarta-feira (02), na parte da manhã, no CT da Barra Funda, de olho no clássico contra o Corinthians, que será disputado no sábado (05), às 16h, no Morumbi. Será o primeiro de uma sequência de clássicos, já que na quinta (10), o Tricolor encara o Palmeiras, também em casa.
A tendência é que os jogadores que estão no departamento médico, casos do lateral-direito Igor Vinícius (pequeno estiramento na região posterior da coxa direita), os meio-campistas Luan e Patrick (aprimoram forma física), treinem no CT nesta terça. Nikão, com Covid-19, está isolado. Com a vitória diante do Netuno, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo B da competição, com 14 pontos conquistados, a mesma pontuação do São Bernardo, mas com melhor critério de desempate.
Crédito: JogadoresdoSãoPauloreceberamfolganestaterça-feira(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados