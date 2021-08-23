Elenco do São Paulo faz atividade em Recife após vitória sobre o Sport

Crédito: Divulgação/São Paulo

Após a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo realizou atividade generativa na manhã desta segunda-feira, no hotel que a delegação está hospedada, em Recife. O retorno à capital paulista está previsto para esta tarde. Já na terça-feira (24), o time de Hernán Crespo se reapresenta no CT da Barra Funda, já em preparação para enfrentar o Fortaleza, na quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O triunfo diante do Leão fez com que a equipe afastasse da zona de rebaixamento. Agora, o São Paulo está na 12ª posição, com 21 pontos, a três do G6 do Campeonato Brasileiro, grupo que se classifica à Libertadores de 2022.

ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport