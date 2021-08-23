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futebol

Elenco do São Paulo faz atividade em Recife após vitória sobre o Sport

Jogadores do Tricolor realizam regenerativo em hotel na capital pernambucana. Retorno à capital paulista está marcado para a tarde desta segunda-feira...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 13:47

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 13:47
Crédito: Divulgação/São Paulo
Após a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo realizou atividade generativa na manhã desta segunda-feira, no hotel que a delegação está hospedada, em Recife. O retorno à capital paulista está previsto para esta tarde. Já na terça-feira (24), o time de Hernán Crespo se reapresenta no CT da Barra Funda, já em preparação para enfrentar o Fortaleza, na quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.
O triunfo diante do Leão fez com que a equipe afastasse da zona de rebaixamento. Agora, o São Paulo está na 12ª posição, com 21 pontos, a três do G6 do Campeonato Brasileiro, grupo que se classifica à Libertadores de 2022.
ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport
VEJA A TABELA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOUma situação que gera expectativa no Tricolor é a condição física do zagueiro Arboleda, que não foi relacionado diante do Sport por conta de uma lesão na coxa. Ele deve ser reavaliado no CT da Barra Funda. Liziero é desfalque certo contra o Juventude, na 18ª rodada do Brasileirão, pelo terceiro cartão amarelo.

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