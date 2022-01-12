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Elenco do São Paulo começa o dia com exames médicos e treino físico

Manhã desta quarta-feira foi marcada por exames e avaliações físicas. Jogadores terão outra atividade nesta tarde no CT da Barra Funda...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 14:43

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 14:43

O elenco do São Paulo iniciou o segundo dia de pré-temporada no CT da Barra Funda. Na manhã desta quarta-feira (12), os jogadores que não foram submetidos a exames na última terça , foram realiza-los nesta quarta. Já os atletas que fizeram os exames, realizaram exercícios físicos na academia e posteriormente foram para o gramado do centro de treinamento para realizar um exercício físico com bola.
Mais tarde, os jogadores realizarão um treinamento no CT da Barra Funda, seguindo o planejamento montado pela comissão técnica. Os jogadores já haviam trabalhado em dois períodos na última terça-feira (11). Na quinta (13), está prevista apenas uma atividade. A sexta-feira (14) será novamente com duas atividades. No sábado (15), o elenco comandado por Rogério Ceni treina de manhã e a tarde. Já no domingo (16), os jogadores ganham folga.
Vale destacar que o São Paulo teve convites para torneios, mas preferiu ficar no CT da Barra Funda, onde terá cerca de 20 dias de atividades até a partida contra o Guarani, dia 27 de janeiro, no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30.

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