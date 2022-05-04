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Elenco do São Paulo acorda com terremoto no Chile em véspera do duelo contra o Everton

Delegação está em Santiago, capital chilena, antes do duelo pela Sul-Americana...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 14:34
A delegação do São Paulo passou por um susto horas depois de desembarcar no Chile. Na manhã desta quarta-feira (4), um terremoto de média intensidade, com magnitude de 5,3, atingiu a região de Santiago e acordou os brasileiros.
TABELAVeja a classificação da Copa Sul-Americana
Jogadores e membros da comissão técnica do Tricolor sentiram as camas do hotel onde estão instalados balançar. O time está na capital Santiago, onde treinará nesta tarde, antes de viajar a Viña del Mar, local onde vai enfrentar o Everton, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.
Para avançar para as oitavas de final, o time comandado por Rogério Ceni precisa vencer seu adversário e torcer para que o Ayacucho, que tem três pontos, não vença do Jorge Wilstermann, que tem um.
O São Paulo é o líder do Grupo D, com nove pontos em três jogos, e quer manter os 100% de aproveitamento na competição.
Crédito: OelencodoSãoPauloviajouparaoChileparadisputaraSul-Americana(Foto:ÉricoLeonan/saopaulofc.net

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