Elenco do São Paulo acorda com terremoto no Chile em véspera do duelo contra o Everton

A delegação do São Paulo passou por um susto horas depois de desembarcar no Chile. Na manhã desta quarta-feira (4), um terremoto de média intensidade, com magnitude de 5,3, atingiu a região de Santiago e acordou os brasileiros.

TABELAVeja a classificação da Copa Sul-Americana

Jogadores e membros da comissão técnica do Tricolor sentiram as camas do hotel onde estão instalados balançar. O time está na capital Santiago, onde treinará nesta tarde, antes de viajar a Viña del Mar, local onde vai enfrentar o Everton, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.

Para avançar para as oitavas de final, o time comandado por Rogério Ceni precisa vencer seu adversário e torcer para que o Ayacucho, que tem três pontos, não vença do Jorge Wilstermann, que tem um.

O São Paulo é o líder do Grupo D, com nove pontos em três jogos, e quer manter os 100% de aproveitamento na competição.