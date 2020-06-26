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futebol

Elenco do PSG se apresenta para primeiro treino em três meses

Clube fez atividade de no máximo cinco atletas e contou com 23 jogadores no total...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 21:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 21:07
Crédito: Dominique Faget / AFP
O Paris Saint-Germain retornou aos treinamentos depois de três meses. Com pequenos grupos, 23 jogadores compareceram ao centro de treinamento nesta quinta-feira para o primeiro treino com bola depois da paralisação.
A atividade foi dividida em grupos de no máximo cinco jogadores e divididos por posição. Neymar e Mbappé estiveram presentes e parte do elenco foi em diferentes períodos do dia. ⚽️ is ?#ICICESTPARIS ?? pic.twitter.com/I6eUjloRFn— Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) June 25, 2020 Marquinhos e Thiago Silva também estiveram presentes. Por outro lado, Edinson Cavani e Meunier, anunciado pelo Borussia Dortmund, não compareceram aos treinamentos.E MAIS:Manchester City sonha com a contratação do zagueiro KoulibalyPreparador físico do Avaí explica a condição do elenco na retomada dos treinosWanderson projeta permanência no futebol dos Emirados ÁrabesFábio comemora retorno do Japonês para voltar a marcarCom gol contra, Valencia perde para o Eibar pelo Campeonato Espanhol E MAIS:

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