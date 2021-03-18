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futebol

Elenco do Náutico trabalha para libertação de funcionário do clube

Massagista Paulinho é acusado de participar de um assalto a ônibus em 2018...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 21:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 21:02
Crédito: Caio Falcão/Náutico
Sem jogos durante a semana, o elenco do Náutico está engajado em ajudar o massagista do clube Paulo Mariano, conhecido como Paulinho. Aos 27 anos, o atleta se encontra preso desde o dia 24 de fevereiro em Pernambuco com a alegação de ter sido um dos participantes a um assalto a ônibus em 2018.
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A defesa do funcionário informa que Paulinho foi preso por engano e tentam a sua liberação. Em meio a esse cenário, alguns atletas utilizaram as redes sociais para solicitar a sua liberação.
Entenda
De acordo com as informações, o assalto ao ônibus ocorreu no bairro de Joan Bezerra, na região central de Recife, mas a alegação dos advogados é que Paulo Mariano não estava presente no fato e não tem ligação alguma com o crime.
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Náutico
Até o fechamento da matéria, o Náutico ainda não havia se posicionado sobre o acontecimento com o funcionário.

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