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futebol

Elenco do Manchester United tem dúvidas sobre Ten Hag, técnico recém-contratado

De acordo com a imprensa local, estrelas possuem dúvidas sobre a capacidade do holandês...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 09:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 09:56
O elenco do Manchester United tem dúvidas com relação a Erik ten Hag, técnico recém-contratado pelos Red Devils, segundo o "Manchester Evening News". Os jogadores temem que o holandês não tenha força necessária para liderar o clube após uma temporada decepcionante.Após perder três dos últimos quatro jogos disputados, os Diabos Vermelhos se distanciaram da briga por uma vaga na próxima Champions League. A confiança do plantel está destruída e o novo comandante precisa mudar esse aspecto antes de pensar na estratégia tática que usará em campo.
> Veja a tabela da Premier League
O treinador construiu uma boa impressão pela transformação causada no Ajax. Desde que chegou, em 2017, o clube conseguiu crescer e se tornar competitivo, mas a expectativa e a pressão serão maiores em uma equipe da grandeza do Manchester United.
Apesar da desconfiança de parte do elenco, o atacante Marcus Rashford busca impressionar Ten Hag. O atleta de 24 anos não tem sido muito bem aproveitado nos Red Devils e já foi especulado em outras equipes da Europa, embora queira brilhar em sua cidade.
Crédito: TenHagseráotécnicodoManchesterUnitednapróximatemporada(Foto:AFP

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