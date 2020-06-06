Elenco do Inter passa por novo teste do coronavírus

Nesta sexta-feira, o elenco do Internacional passou por mais uma fase de testes para descobrir se existe algum jogador infectado com o coronavírus. De acordo com o clube todos testaram negativo.E MAIS:Ex-Manchester United, Marcos Rojo se envolve em nova polêmica na ArgentinaApós quase três meses, Juventus volta a treinar em seu estádioEx-goleiro Higuita conta que foi pressionado a entregar Pablo EscobarEsta é a segunda vez que o elenco do Colorado passa pelos testes. O primeiro aconteceu antes da reapresentação do elenco, no começo de maio.