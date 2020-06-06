Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elenco do Inter passa por novo teste do coronavírus

De acordo com a assessoria de imprensa do Colorado, todos os jogadores testaram negativo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jun 2020 às 01:48

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 01:48

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Nesta sexta-feira, o elenco do Internacional passou por mais uma fase de testes para descobrir se existe algum jogador infectado com o coronavírus. De acordo com o clube todos testaram negativo.E MAIS:Ex-Manchester United, Marcos Rojo se envolve em nova polêmica na ArgentinaApós quase três meses, Juventus volta a treinar em seu estádioEx-goleiro Higuita conta que foi pressionado a entregar Pablo EscobarEsta é a segunda vez que o elenco do Colorado passa pelos testes. O primeiro aconteceu antes da reapresentação do elenco, no começo de maio.
Calendário
Sem futebol desde o dia 15 de março, o futebol gaúcho ainda não tem data confirmada para a volta. Inicialmente, a competição deve voltar entre o fim de junho e começo de agosto. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A trajetória de Milena no reality tem sido marcada por momentos tensos que dividem opiniões (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Milena passa o dia lamentando saída de Samira e guarda fio de cabelo da sister
Imagem de destaque
Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; saiba o motivo
Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados