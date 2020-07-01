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Elenco do Grêmio trabalha no CT Luiz Carvalho

Apesar do frio na cidade de Porto Alegre, o elenco Tricolor não teve descanso e trabalhou firme nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 20:25

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 20:25

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após decidir que irá continuar os trabalhos em Santa Catarina, o elenco do Grêmio voltou aos treinos nesta quarta-feira no CT Luiz Carvalho, na manhã gelada de Porto Alegre.

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