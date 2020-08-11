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Elenco do Grêmio testa negativo para COVID-19

Tricolor informou que os exames foram realizados nesta terça-feira e Portaluppi terá força máxima...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 16:57

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 16:57

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Nesta terça-feira, véspera de duelo contra o Ceará, o Grêmio informou que elenco, comissão técnica e colaboradores testaram negativo para a COVID-19. Sendo assim, o Tricolor viaja com força máxima para encarar o Vozão.Ainda de acordo com o clube, diante dos resultados negativos, a delegação da viagem será composta por 42 pessoas.
Este é o segundo teste de coronavírus do Grêmio desde o início do Brasileirão. Todos deram negativo.
Com um triunfo diante do Fluminense, o Tricolor vai em busca da segunda vitória na competição. O jogo diante do Ceará acontece nesta quarta-feira, na Arena Castelão.

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