Elenco do Grêmio testa negativo para COVID-19

Nesta terça-feira, véspera de duelo contra o Ceará, o Grêmio informou que elenco, comissão técnica e colaboradores testaram negativo para a COVID-19. Sendo assim, o Tricolor viaja com força máxima para encarar o Vozão.Ainda de acordo com o clube, diante dos resultados negativos, a delegação da viagem será composta por 42 pessoas.