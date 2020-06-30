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futebol

Elenco do Grêmio se reapresenta no CT Luiz Carvalho

Grupo de Portaluppi apareceu no gramado e realizou mais exercícios físicos e técnicos...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 23:31

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 23:31
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após o descanso no fim de semana, o elenco do Grêmio voltou aos trabalhos no CT Luiz Carvalho. Assim como nas últimas semanas, o grupo foi dividido em quatro grupos e eles trabalharam em horários diferentes.E MAIS:Bundesliga amplia janela de transferências até outubroPortugal: líder Porto vence a abre seis pontos de vantagem para o BenficaDeclaração do governador deixa o retorno do Gauchão mais distanteAinda sem Renato Gaúcho, que está no Rio de Janeiro em quarentena, o elenco foi comandado pelo Márcio Meira e Mauro Lima, duas peças importantes de Portaluppi.
Calendário
Com a volta do Gauchão incerta, o elenco do Grêmio que está parado desde o dia 15 de março, ainda não tem data certa para disputar um jogo oficial. E MAIS:

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