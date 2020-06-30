Elenco do Grêmio se reapresenta no CT Luiz Carvalho

Após o descanso no fim de semana, o elenco do Grêmio voltou aos trabalhos no CT Luiz Carvalho. Assim como nas últimas semanas, o grupo foi dividido em quatro grupos e eles trabalharam em horários diferentes.E MAIS:Bundesliga amplia janela de transferências até outubroPortugal: líder Porto vence a abre seis pontos de vantagem para o BenficaDeclaração do governador deixa o retorno do Gauchão mais distanteAinda sem Renato Gaúcho, que está no Rio de Janeiro em quarentena, o elenco foi comandado pelo Márcio Meira e Mauro Lima, duas peças importantes de Portaluppi.