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Elenco do Corinthians se reaprsenta após derrota para o Atlético-GO, já pensando no próximo compromisso

Titulares contra o Dragão fizeram atividade regenerativa, enquanto os demais jogadores iniciaram a preparação para a partida diante do América-MG, neste domingo (6), pelo BR-21...
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Publicado em 

03 jun 2021 às 18:16

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 18:16

Crédito: Agência Corinthians
O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira (3), após a derrota para o Atlético-GO, por 2 a 0, na última quarta-feira (2), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.
Os titulares do confronto diante do Dragão não foram a campo e fizeram apenas um trabalho regenerativa, na parte interna do CT Joaquim Grava, os demais iniciaram a preparação para o confronto diante do América-MG, neste domingo (6), às 16h, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Brasileirão.
>> Confira a tabela da Copa do Brasil e veja os jogos do Timão>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O zagueiro Raul, titular contra o Atlético-GO, foi liberado para resolver problemas particulares.
No gramado, o técnico Sylvinho comandou um trabalho de marcação pressão em situações de inferioridade numérica, dividindo o elenco disponível em três, onde em um quadrado um grupo precisava roubar a bola dos outros dois, que se integravam quando tinham a posse.
Após isso, também houve um trabalho técnico de finalizações e situações do jogo.
Por fim, o auxiliar técnico Doriva comandou um trabalho de lançamentos, tabelas, cruzamentos e jogadas individuais antes dos chutes ao gol, com participação defensiva, onde atletas tentavam impedir as investidas ofensivas, primeiro com um atacante contra dois defensores e depois 4x3.
O Corinthians volta a treinar na tarde desta sexta-feira (4). Dessa vez, Sylvinho e comissão deve ter todo elenco a disposição – exceto os atletas entregues ao Departamento Médico.

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