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Elenco do Corinthians fará trabalho de fortalecimento no período da tarde

Programação do Timão nesta terça-feira tem atividades em dois turnos. Após treinarem em campo, pela manhã, jogadores permaneceram no CT para exercícios na academia e no Lab9...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 14:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Em meio à pausa no Campeonato Paulista e à indefinição sobre o retorno dos jogos, o Corinthians segue preparação para encarar o restante da temporada e nesta terça-feira o elenco terá treinos em dois períodos. Após trabalharem em campo pela manhã, os jogadores terão atividades internas na parte da tarde.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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No treino do período matutino, Vagner Mancini priorizou o trabalho tático em campo e orientou situações de jogo. Já no período vespertino os jogadores terão a atenção dos profissionais da preparação física e do departamento médico, uma vez que terão trabalhos na academia do CT Joaquim Grava.
Os jogadores permaneceram no centro de treinamento do clube, onde almoçaram e mais tarde realizarão um treinamento de força na academia e no Lab R9 (Laboratório de Biomecânica). Será a única vez nesta semana em que o elenco trabalhará em dois turnos, segundo programação divulgada.
Nesta quarta-feira, o elenco treinará em campo novamente na parte da tarde. Enquanto isso, dirigentes dos clubes, da Federação Paulista de Futebol e autoridades do estado de São Paulo conversam para tentar retomar as partidas do estadual nos próximos dias. O Corinthians é uma das equipes que estão de sobreaviso para caso uma decisão favorável ao retorno seja tomada.

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