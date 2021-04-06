Elenco do Corinthians fará trabalho de fortalecimento no período da tarde

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em meio à pausa no Campeonato Paulista e à indefinição sobre o retorno dos jogos, o Corinthians segue preparação para encarar o restante da temporada e nesta terça-feira o elenco terá treinos em dois períodos. Após trabalharem em campo pela manhã, os jogadores terão atividades internas na parte da tarde.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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No treino do período matutino, Vagner Mancini priorizou o trabalho tático em campo e orientou situações de jogo. Já no período vespertino os jogadores terão a atenção dos profissionais da preparação física e do departamento médico, uma vez que terão trabalhos na academia do CT Joaquim Grava.

Os jogadores permaneceram no centro de treinamento do clube, onde almoçaram e mais tarde realizarão um treinamento de força na academia e no Lab R9 (Laboratório de Biomecânica). Será a única vez nesta semana em que o elenco trabalhará em dois turnos, segundo programação divulgada.