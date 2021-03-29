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futebol

Elenco do City acredita em saídas de Aguero e Fernandinho

Jogadores veteranos estão próximos do fim de seus contratos e clube inglês não deve oferecer proposta de renovação. Argentino é especulado em diversas equipes...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 09:51

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 09:51
Crédito: Oli Scarff / AFP
O elenco do Manchester City acredita que Aguero e Fernandinho devem deixar o clube ao final desta temporada, segundo o “The Athletic”. O argentino está com 32 anos, enquanto o brasileiro tem 36, mas ambos estão próximos do fim dos seus contratos e são especulados em outras equipes para o próximo ano.O centroavante e maior artilheiro da história do clube teme que sua carreira na Premier League esteja acabando. No entanto, Aguero deve encontrar diversas opções no mercado apesar de uma temporada apagada por conta de lesões. Ainda assim, Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter de Milão são possíveis alvos.
> Veja a tabela da Premier League
Por outro lado, Fernandinho não deve ter as mesmas oportunidades por conta de sua idade e o retorno ao Brasil não está descartado. O meio-campista perdeu espaço nesta campanha no time de Guardiola, mas segue com grande influência na equipe. O jogador revelou recentemente que tem proposta para seguir como funcionário do City, mas em outra função.

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