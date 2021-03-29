Elenco do City acredita em saídas de Aguero e Fernandinho

O elenco do Manchester City acredita que Aguero e Fernandinho devem deixar o clube ao final desta temporada, segundo o “The Athletic”. O argentino está com 32 anos, enquanto o brasileiro tem 36, mas ambos estão próximos do fim dos seus contratos e são especulados em outras equipes para o próximo ano.O centroavante e maior artilheiro da história do clube teme que sua carreira na Premier League esteja acabando. No entanto, Aguero deve encontrar diversas opções no mercado apesar de uma temporada apagada por conta de lesões. Ainda assim, Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter de Milão são possíveis alvos.