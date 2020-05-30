Elenco do Bayern aceita redução salarial até o fim da temporada

Após passar pela pior fase do novo coronavírus, algumas dificuldades ainda são encontradas. No aspecto financeiro, clubes do Velho Continente encontram prejuízo e recorrem a reduções salariais para amenizar a crise. O elenco do Bayern de Munique, que já havia aceitado um corte nos vencimentos anteriormente, agora aprovou mais um, desta vez até o fim da temporada.
- É muito satisfatório constatar que nosso time entende completamente a situação. É satisfatório ver a equipe renunciar de novo a uma parte do salário até o fim da temporada - disse Herbert Hainer, presidente do clube, ao jornal "Bild".
Embora valores da redução não tenham sido divulgados, sabe-se que o Bayern tem a maior folha salarial da Alemanha, com números podendo chegar até 364 milhões de euros por temporada (R$ 2,1 bilhões).E MAIS:Dirigente da Inter de Milão confirma interesse em Matheus CunhaDepois de derrota no clássico, Borussia visita o lanterna para se recuperar na BundesligaMilan deseja quatro jogadores do Real Madrid por empréstimoJuventus mostra interesse em contratar o meia Philippe Coutinho E MAIS: