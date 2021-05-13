Elenco do Avaí focado na decisão contra o Brusque

Crédito: André Palma/Avaí

Após empatar sem gols contra o Brusque no primeiro encontro, o Avaí sabe que na próxima semana só garante uma vaga na decisão do estadual em caso e vitória.

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Diante da folga no calendário, o elenco de Claudinei Oliveira trabalha firme e o pensamento otimista é quase um mantra entre os jogadores.

‘Estamos muito concentrados, pois é a nossa partida mais importante no ano. Temos que focar somente na vitória’, declarou Marcos Serrato.