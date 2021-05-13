Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elenco do Avaí focado na decisão contra o Brusque

Volante Marcos Serrato foi mais um a engrossar o coro de buscar a vaga na final fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:17

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:17

Crédito: André Palma/Avaí
Após empatar sem gols contra o Brusque no primeiro encontro, o Avaí sabe que na próxima semana só garante uma vaga na decisão do estadual em caso e vitória.
+ Dudu insatisfeito com negociação, Lautaro Martínez não definiu o seu futuro… O Dia do Mercado
Diante da folga no calendário, o elenco de Claudinei Oliveira trabalha firme e o pensamento otimista é quase um mantra entre os jogadores.
‘Estamos muito concentrados, pois é a nossa partida mais importante no ano. Temos que focar somente na vitória’, declarou Marcos Serrato.
Em caso de vitória, o Avaí garante a sua vaga na decisão para encarar o vencedor de Marcílio Dias e Chapeconse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados