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Elenco campeão: confira os jogadores que acabaram com o jejum de 50 anos sem título do Atlético-MG

O time mineiro fez um grupo forte em 2020, que foi reforçado este ano, conseguindo enfim, acabar com uma escrita longa no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 22:27

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 22:27

Enfim veio o sonhado bicampeonato Brasileiro. Foram 50 anos de espera do primeiro campeão nacional, no longínquo 1971, quando Dadá Maravilha “parou” no ar após cruzamento de Humberto Ramos. Agora, em 2021, o alvinegro soltou o grito entalado na garganta e coloca o segundo troféu em sua rica galeria.
Para esta campanha impecável, o Galo formou um elenco muito forte. A base começou a ser feita em 2020, ainda sob batuta de Jorge Sampaoli. Neste ano, o grupo foi reforçado e ganhou nomes como Hulk Nacho Fernández e Diego Costa, o que elevou o nivel do time, que também teve novo comandante: Cuca. O treinador chegou sob desconfiança, mas soube lidar com as estrelas e montou um time que se tornou um muro na defesa e uma máquina de gols, superando a marca dos 100 tentos em toda a temporada.
Para o torcedor ficar com a lembrança viva veja quem são os atletas que entraram de vez para a história do Galo, do futebol mineiro e brasileiro, por estarem no panteão dos campeões nacionais. Veja os campeões na galeria acima.

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