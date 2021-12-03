Elenco campeão: confira os jogadores que acabaram com o jejum de 50 anos sem título do Atlético-MG

Enfim veio o sonhado bicampeonato Brasileiro. Foram 50 anos de espera do primeiro campeão nacional, no longínquo 1971, quando Dadá Maravilha “parou” no ar após cruzamento de Humberto Ramos. Agora, em 2021, o alvinegro soltou o grito entalado na garganta e coloca o segundo troféu em sua rica galeria.

Para esta campanha impecável, o Galo formou um elenco muito forte. A base começou a ser feita em 2020, ainda sob batuta de Jorge Sampaoli. Neste ano, o grupo foi reforçado e ganhou nomes como Hulk Nacho Fernández e Diego Costa, o que elevou o nivel do time, que também teve novo comandante: Cuca. O treinador chegou sob desconfiança, mas soube lidar com as estrelas e montou um time que se tornou um muro na defesa e uma máquina de gols, superando a marca dos 100 tentos em toda a temporada.