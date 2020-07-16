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futebol

Eleito o melhor zagueiro de Portugal no mês de junho, Renê Santos admite: 'Melhor momento da minha carreira'

Zagueiro foi escolhido como melhor defensor no primeiro mês da volta do futebol...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 14:10

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 14:10

Crédito: Renê Santos é destaque do setor defensivo do Marítimo (Divulgação/Marítimo
A Liga Portugal realiza a cada mês uma votação entre os treinadores das equipes para decidir quais jogadores ganharam destaque em cada uma das posições. No último mês de junho, técnicos escolheram o zagueiro Renê Santos como melhor defensor de junho. O jogador foi o escolhido após o retorno dos jogos em Portugal.
- É o melhor momento da minha carreira. Estou me sentindo muito feliz, acredito que tudo nas nossas vidas nos leva a um propósito, e nada cai do céu, isso significa que temos que ir atrás dos nossos sonhos - contou Renê, antes de admitir:
- Passei por momentos difíceis durante a quarentena, perdendo até mesmo a vontade de ir treinar, de me exercitar. Coloquei na minha cabeça que eu deveria focar e me disciplinar nestes treinos para que eu pudesse colher frutos lá na frente, exatamente como tem acontecido - disse.
Em junho foram cinco jogos com números expressivos, e que possibilitaram a conquista de melhor zagueiro do mês. Nove desarmes, três interceptações, 21 cortes e apenas dois dribles sofridos. Renê admite que para colher estes frutos, até mesmo o Instagram foi deletado.
- Prometi para mim mesmo que quando os jogos voltassem, esses últimos 10 confrontos, eu iria abdicar de algumas coisas para estar totalmente concentrado nessa reta final. Uma delas foi apagar o Instagram, estou até hoje sem usar, pois passava muito tempo mexendo e isso prejudicava até mesmo o meu sono. Agradeço a Deus por este prêmio, aos meus familiares e amigos, e também aos meus companheiros de clube, e principalmente aos torcedores do Marítimo - concluiu.

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