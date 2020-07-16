Eleito o melhor zagueiro de Portugal no mês de junho, Renê Santos admite: 'Melhor momento da minha carreira'

Crédito: Renê Santos é destaque do setor defensivo do Marítimo (Divulgação/Marítimo

A Liga Portugal realiza a cada mês uma votação entre os treinadores das equipes para decidir quais jogadores ganharam destaque em cada uma das posições. No último mês de junho, técnicos escolheram o zagueiro Renê Santos como melhor defensor de junho. O jogador foi o escolhido após o retorno dos jogos em Portugal.

- É o melhor momento da minha carreira. Estou me sentindo muito feliz, acredito que tudo nas nossas vidas nos leva a um propósito, e nada cai do céu, isso significa que temos que ir atrás dos nossos sonhos - contou Renê, antes de admitir:

- Passei por momentos difíceis durante a quarentena, perdendo até mesmo a vontade de ir treinar, de me exercitar. Coloquei na minha cabeça que eu deveria focar e me disciplinar nestes treinos para que eu pudesse colher frutos lá na frente, exatamente como tem acontecido - disse.

Em junho foram cinco jogos com números expressivos, e que possibilitaram a conquista de melhor zagueiro do mês. Nove desarmes, três interceptações, 21 cortes e apenas dois dribles sofridos. Renê admite que para colher estes frutos, até mesmo o Instagram foi deletado.