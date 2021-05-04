Eleito o melhor em campo, Rúben Dias comemora vaga na final da Champions: 'Sensação maravilhosa'

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Contratado no início da temporada, o zagueiro Rúben Dias rapidamente se adaptou ao futebol inglês e hoje é um dos pilares da zaga do Manchester City. Nesta terça-feira, depois de ser eleito o melhor da semifinal contra o PSG, o defensor português comemorou a vaga na decisão da Champions League.

+ Veja a tabela da Champions League- Estou muito feliz. Foi um desempenho paciente da nossa parte. Tivemos de defender bem, mas lidamos com o que eles nos deram e merecemos a vitória. Estar na final é uma sensação maravilhosa - disse o camisa 3.

+ Semana Europeia: Neymar e outros brasileiros brilham no Velho Continente com muitos gols Perguntado sobre o adversário na final, Rúben Dias disse que não tem preferência, mas afirmou que assistirá o jogo entre Chelsea e Real Madrid.