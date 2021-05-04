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Eleito o melhor em campo, Rúben Dias comemora vaga na final da Champions: 'Sensação maravilhosa'

Zagueiro de apenas 23 anos tomou conta da zaga inglesa desde que chegou ao clube no início da temporada e nesta terça-feira foi eleito o craque da partida contra o PSG...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 19:26
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Contratado no início da temporada, o zagueiro Rúben Dias rapidamente se adaptou ao futebol inglês e hoje é um dos pilares da zaga do Manchester City. Nesta terça-feira, depois de ser eleito o melhor da semifinal contra o PSG, o defensor português comemorou a vaga na decisão da Champions League.
+ Veja a tabela da Champions League- Estou muito feliz. Foi um desempenho paciente da nossa parte. Tivemos de defender bem, mas lidamos com o que eles nos deram e merecemos a vitória. Estar na final é uma sensação maravilhosa - disse o camisa 3.
+ Semana Europeia: Neymar e outros brasileiros brilham no Velho Continente com muitos gols Perguntado sobre o adversário na final, Rúben Dias disse que não tem preferência, mas afirmou que assistirá o jogo entre Chelsea e Real Madrid.
- Claro que vou assistir amanhã. Vai ser uma boa final, independentemente de quem enfrentarmos. Sabemos que temos qualidade. Tenho a certeza que vai ser uma grande final - concluiu.

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