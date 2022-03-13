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Eleito o melhor em campo, Reinaldo quer São Paulo focado no mata-mata: 'Mesma pegada do ano passado'

Lateral-esquerdo foi peça importante na vitória sobre o Mirassol por 3 a 0, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 18:37

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:37

Eleito o craque do jogo, o lateral-esquerdo Reinaldo foi figura importante na vitória do São Paulo sobre o Mirassol por 3 a 0, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador foi responsável por abrir o placar, de pênalti bem cobrado, e também deu assistência para Rigoni marcar o segundo do time.
O Tricolor está garantido em primeiro lugar do Grupo B, e Reinaldo está confiante na fase mata-mata. A meta é repetir 'a pegada do ano passado', quando o time foi campeão da competição estadual.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- A equipe foi muito bem. Consegui fazer um gol, dar assistência e ajudar o São Paulo. O coletivo foi maravilhoso. Todo mundo correu, se dedicou. Colocamos uma intensidade que é fruto do trabalho de dia a dia no CT da Barra Funda - disse Reinaldo, após a vitória.
- Nós como time gigante que somos temos que estar sempre no topo e brigando pelo título. Classificamos e vamos com a mesma pegada do ano passado para tentar ser campeão paulista. Eu venho trabalhando, agradeço o carinho da torcida, se Deus quiser vou construir uma história ainda mais bonita aqui. Vou trabalhar para isso - completou.
Antes da fase eliminatória, no entanto, o São Paulo ainda enfrentará o Botafogo no próximo domingo (20), às 16h, no Estádio do Morumbi, pela 12ª rodada.
Crédito: ReinaldomarcouumgolefezumaassistênciacontraoMirassol(Foto:Twitter/SãoPaulo

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