Eleito o melhor em campo, De Bruyne celebra vitória do Manchester City: 'Atingimos o placar que merecíamos'

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Craque da vitória do Manchester City, o meio-campista Kevin De Bruyne comemorou o resultado sobre o Borussia Dortmund no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Após a partida, o belga elogiou o time alemão, reconheceu algumas falhas de sua equipe, mas disse que o placar foi justo.

+ Veja a tabela da Champions League- Sabíamos que eles eram uma boa equipe, sabíamos o que esperar. Cometemos alguns erros, mas no final conseguimos o resultado. No geral, achei que estivemos bem contra uma boa equipe e alcançamos o resultado que merecíamos - declarou o camisa 17.

+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana Após a partida, De Bruyne foi eleito pela Uefa o melhor em campo. O capitão do Manchester City participou dos dois gols, fazendo o primeiro e lançando para Gündogan tocar para Foden marcar o segundo, mas confessou não lembrar muito do lance da primeira etapa.