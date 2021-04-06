Eleito o melhor em campo, De Bruyne celebra vitória do Manchester City: 'Atingimos o placar que merecíamos'

Craque da vitória do Manchester City, o meio-campista Kevin De Bruyne comemorou o resultado sobre o Borussia Dortmund no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Após a partida, o belga elogiou o time alemão, reconheceu algumas falhas de sua equipe, mas disse que o placar foi justo.
+ Veja a tabela da Champions League- Sabíamos que eles eram uma boa equipe, sabíamos o que esperar. Cometemos alguns erros, mas no final conseguimos o resultado. No geral, achei que estivemos bem contra uma boa equipe e alcançamos o resultado que merecíamos - declarou o camisa 17.
+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana Após a partida, De Bruyne foi eleito pela Uefa o melhor em campo. O capitão do Manchester City participou dos dois gols, fazendo o primeiro e lançando para Gündogan tocar para Foden marcar o segundo, mas confessou não lembrar muito do lance da primeira etapa.
- Não me lembro de como foi o primeiro gol. Foi uma boa jogada de Riyad (Mahrez) para eu marcar. Fiquei feliz com isso e feliz em ajudar a equipe a conseguir o resultado. Agora precisamos nos concentrar em fazer o trabalho na segunda partida.