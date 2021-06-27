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Eleito o craque do jogo, Thorgan Hazard celebra vitória, mas diz que irmão jogou mais: 'Eden foi o melhor'

Jogador do Borussia Dortmund marcou o gol da vitória da Bélgica, que enfrentará a Itália nas quartas de final. Irmão de Thorgan, Eden Hazard também fez grande jogo em Sevilha...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 19:03
Crédito: JOSE MANUEL VIDAL/POOL/AFP
A Bélgica segue viva na Eurocopa. Após vencer a seleção de Portugal por 1 a 0 neste domingo, os Diabos Vermelhos garantiram vaga nas quartas de final da competição. Depois da partida, o ala-esquerdo Thorgan Hazard, autor do gol da vitória e eleito o melhor em campo, falou sobre o triunfo.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Foi um jogo muito complicado. No primeiro tempo, as duas equipes aguardavam o erro adversário. Na segunda parte, fomos dominados e sofremos, mas defendemos muito bem juntos. Mas eu acho que para ir longe em um torneio como esse é preciso saber como sofrer - disse Thorgan.
- Estamos felizes por ter vencido hoje. No meu gol, pensei diretamente nas minhas filhas e na minha mulher. Nesse tipo de partida, você tem que tentar a sorte. Meu chute começou bem e acho que o goleiro estava esperando por ele do outro lado. Estou muito feliz por ter marcado hoje - completou.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da Itália
Thorgan Hazard foi eleito o melhor em campo pela Uefa. Mas para o jogador do Borussia Dortmund, outro Hazard é quem deveria ter recebido o prêmio. O camisa 16 elogiou a partida de seu irmão, Eden, que saiu lesionado no segundo tempo.
- Para mim, Eden (Hazard) foi o melhor em campo. Sua lesão, assim como a de Kevin (De Bruyne), é o grande ponto negativo do dia. Espero que eles se recuperem rapidamente - concluiu.

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