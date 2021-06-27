Eleito o craque do jogo, Thorgan Hazard celebra vitória, mas diz que irmão jogou mais: 'Eden foi o melhor'

Crédito: JOSE MANUEL VIDAL/POOL/AFP

A Bélgica segue viva na Eurocopa. Após vencer a seleção de Portugal por 1 a 0 neste domingo, os Diabos Vermelhos garantiram vaga nas quartas de final da competição. Depois da partida, o ala-esquerdo Thorgan Hazard, autor do gol da vitória e eleito o melhor em campo, falou sobre o triunfo.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Foi um jogo muito complicado. No primeiro tempo, as duas equipes aguardavam o erro adversário. Na segunda parte, fomos dominados e sofremos, mas defendemos muito bem juntos. Mas eu acho que para ir longe em um torneio como esse é preciso saber como sofrer - disse Thorgan.

- Estamos felizes por ter vencido hoje. No meu gol, pensei diretamente nas minhas filhas e na minha mulher. Nesse tipo de partida, você tem que tentar a sorte. Meu chute começou bem e acho que o goleiro estava esperando por ele do outro lado. Estou muito feliz por ter marcado hoje - completou.

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Thorgan Hazard foi eleito o melhor em campo pela Uefa. Mas para o jogador do Borussia Dortmund, outro Hazard é quem deveria ter recebido o prêmio. O camisa 16 elogiou a partida de seu irmão, Eden, que saiu lesionado no segundo tempo.