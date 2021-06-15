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Eleito o craque do jogo, Cristiano Ronaldo celebra vitória e gols, mas já mira a Alemanha: 'Ganhar também'

Camisa 7 vira o jogador com mais gols na história da Eurocopa, mas já pensa no duelo contra a Alemanha, no próximo sábado, pela segunda rodada do Grupo F...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 15:41
Crédito: BERNADETT SZABO/POOL/AFP
Eleito o melhor em campo na vitória da seleção portuguesa sobre a Hungria, na estreia da Eurocopa, o atacante Cristiano Ronaldo comemorou a vitória após partida. Em jogo complicado, os lusitanos só abriram o placar aos 38 minutos do segundo tempo, e o camisa 7 falou sobre a dificuldade do duelo.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- O importante era ganhar. Foi um jogo difícil contra uma equipe que defendeu bastante muito bem durante os 90 minutos, mas conseguimos marcar três gols - disse CR7.
+ Vini Jr. nos planos de Ancelotti, Coutinho na mira de ingleses, Fernandinho perto de renovar… A movimentação dos brasileiros na Europa
Com os dois gols marcados na partida, Cristiano Ronaldo tornou-se o maior artilheiro da história da Eurocopa, com 11 gols feitos, superando o francês Michel Platini. O atacante também falou que já pensa na Alemanha, a próxima adversária no Grupo F.
- Estou muito agradecido à equipe por ter me ajudado a marcar dois gols e a ser o craque da partida. Era fundamental entrar com o pé direito para dar confiança e agora é continuar e ganhar também o próximo jogo - concluiu.

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