Eleito o craque do jogo, Cristiano Ronaldo celebra vitória e gols, mas já mira a Alemanha: 'Ganhar também'

Crédito: BERNADETT SZABO/POOL/AFP

Eleito o melhor em campo na vitória da seleção portuguesa sobre a Hungria, na estreia da Eurocopa, o atacante Cristiano Ronaldo comemorou a vitória após partida. Em jogo complicado, os lusitanos só abriram o placar aos 38 minutos do segundo tempo, e o camisa 7 falou sobre a dificuldade do duelo.

+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- O importante era ganhar. Foi um jogo difícil contra uma equipe que defendeu bastante muito bem durante os 90 minutos, mas conseguimos marcar três gols - disse CR7.

+ Vini Jr. nos planos de Ancelotti, Coutinho na mira de ingleses, Fernandinho perto de renovar… A movimentação dos brasileiros na Europa

Com os dois gols marcados na partida, Cristiano Ronaldo tornou-se o maior artilheiro da história da Eurocopa, com 11 gols feitos, superando o francês Michel Platini. O atacante também falou que já pensa na Alemanha, a próxima adversária no Grupo F.