AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Eleito o craque da partida, De Bruyne comemora segundo tempo do Manchester City: 'Foi muito melhor'
futebol

Eleito o craque da partida, De Bruyne comemora segundo tempo do Manchester City: 'Foi muito melhor'

Meia do Manchester City marcou o primeiro gol da vitória inglesa e também brincou com Mahrez, que pediu para bater a falta no segundo gol: 'Quem sou eu para dizer algo?'...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 18:42
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
O Manchester City está muito perto de conquistar a vaga na final da Champions League após vencer o PSG pelo jogo de ida das semifinais. E muito desta caminha se deve ao meia Kevin De Bruyne, que marcou o primeiro gol inglês no trinfou desta quarta-feira. Após o jogo, o belga celebrou.
+ Veja a tabela da Champions League- Foi um jogo de duas partes. Começamos bem nos primeiros dez minutos e tínhamos algum controle, mas o PSG é uma equipe incrível. Após 25 minutos mudamos nossa maneira de jogar e melhoramos. O segundo tempo foi muito, muito melhor. Na etapa inicial estivemos muito apressados. Não é assim que somos formados como equipe. No segundo tempo tentamos encontrar espaço com mais paciência e penso que o fizemos. A progressão que fizemos como equipe foi boa - disse o meia, que foi eleito o melhor em campo. A respeito do jogo, De Bruyne elogiou o PSG, mas disse que o Manchester City também sabia que poderia oferecer riscos aos franceses.
- Sabíamos que haveria momentos no jogo em que iríamos sofrer. Sabíamos que teríamos de correr muito pela equipe, mas sabíamos que tínhamos qualidade para jogar contra eles. Espero seja o caso no segundo jogo também.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Sobre os gols, De Bruyne disse que Navas foi surpreendido no empate e que Mahrez pediu para cobrar a falta no segundo.
- O gol de empate foi difícil para o goleiro porque ele sempre espera que alguém desvie a bola. Riyad (Mahrez) perguntou-me se podia bater a falta. Ele marcou o gol, então quem sou eu para dizer algo sobre isso? - concluiu.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra investigados por estupro de vulnerável
Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por estupro de vulnerável no ES
Vista geral de Vitória
Vitória desbanca Balneário Camboriú e fica no topo das cidades com m² mais caro
Imagem de destaque
Por que ministro da Defesa diz que Brasil teria que só 'abrir o portão' aos EUA em caso de ataque (mesmo após alta de 13% nos gastos militares)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados