Eleito melhor em campo, Matheus Nascimento, do Botafogo, exalta companheiros: ‘Trabalharam duro’

O Botafogo bateu o Bangu por 2 a 0 no Nilton Santos e garantiu a primeira vitória na temporada. Matheus Nascimento, que foi a referência no ataque do Alvinegro no duelo, foi eleito o melhor em campo pela transmissão da Record TV e dedicou a marca a todos os companheiros de equipe.- Primeiramente, queria agradecer a oportunidade que o professor Enderson está me dando de poder iniciar a partida. Estou muito feliz com esse troféu de craque do jogo e dedico a todos os meus companheiros, assim como a primeira vitória do ano, porque todos trabalharam duro - disse o jovem.