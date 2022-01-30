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Eleito melhor em campo, Matheus Nascimento, do Botafogo, exalta companheiros: ‘Trabalharam duro’

Jovem de 17 anos também aproveitou para agradecer ao técnico Enderson Moreira pela oportunidade de iniciar entre os titulares...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2022 às 18:19
O Botafogo bateu o Bangu por 2 a 0 no Nilton Santos e garantiu a primeira vitória na temporada. Matheus Nascimento, que foi a referência no ataque do Alvinegro no duelo, foi eleito o melhor em campo pela transmissão da Record TV e dedicou a marca a todos os companheiros de equipe.- Primeiramente, queria agradecer a oportunidade que o professor Enderson está me dando de poder iniciar a partida. Estou muito feliz com esse troféu de craque do jogo e dedico a todos os meus companheiros, assim como a primeira vitória do ano, porque todos trabalharam duro - disse o jovem.
- Primeira vitória, estamos muito felizes, agora é trabalhar firme para chegar ao objetivo principal, que é o título - completou Matheus Nascimento.
A equipe retorna a campo na quinta-feira para enfrentar o Madureira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto, no Estádio Nilton Santos, está marcado para às 18h.
Crédito: MatheusNasicmentofoieleitoocraquedojogopelatransmissãodaRecord(Foto:VítorSilva/Botafogo

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