Eleito melhor da partida, Dentinho marca e dá assistência em vitória do Shakhtar Donetsk

Dentinho foi o nome do jogo na vitória por 2 a 1 do Shakhtar Donetsk sobre o Dnipro, neste sábado, pelo Campeonato Ucraniano. Eleito o melhor jogador da partida, o atacante protagonizou grandes jogadas e foi decisivo ao marcar um gol e dar uma a uma assistência. Animado com a atuação e a importante vitória, o atacante brasileiro revelou que contou com um ‘amuleto’ no confronto deste final de semana. - Essa foi a primeira partida da minha família no estádio após a reabertura. Com toda certeza esse jogo tem um sabor especial para mim. Consegui ajudar o time em um momento importante do campeonato e diante da minha esposa e dos meus filhos. Eles são os meus amuletos. Dedico esse resultado para eles - disse.