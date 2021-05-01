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Eleito melhor da partida, Dentinho marca e dá assistência em vitória do Shakhtar Donetsk

Atacante foi decisivo no triunfo da equipe sobre o Dnipro, neste sábado, pelo Ucraniano
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LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 18:46

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 18:46

Crédito: Divulgação / Site oficial do Shakhtar Donetsk
Dentinho foi o nome do jogo na vitória por 2 a 1 do Shakhtar Donetsk sobre o Dnipro, neste sábado, pelo Campeonato Ucraniano. Eleito o melhor jogador da partida, o atacante protagonizou grandes jogadas e foi decisivo ao marcar um gol e dar uma a uma assistência. Animado com a atuação e a importante vitória, o atacante brasileiro revelou que contou com um ‘amuleto’ no confronto deste final de semana. - Essa foi a primeira partida da minha família no estádio após a reabertura. Com toda certeza esse jogo tem um sabor especial para mim. Consegui ajudar o time em um momento importante do campeonato e diante da minha esposa e dos meus filhos. Eles são os meus amuletos. Dedico esse resultado para eles - disse.
Dentinho terá mais uma oportunidade de marcar na próxima quinta-feira, quando o Shakhtar enfrentará o FC Minaj, pela penúltima rodada da competição. No domingo, o time encerra a sua participação diante do Inhuelts.

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