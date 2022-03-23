Eleito craque da partida, Pablo Maia comemora primeiro gol como profissional no São Paulo

Eleito como o craque da partida, Pablo Maia foi essencial para a classificação do São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista 2022, após vencer o São Bernardo por 4 a 1, nesta terça-feira (22).A cria de Cotia foi responsável por desempatar a partida e garantir o segundo gol do Tricolor paulista. Com um bom desempenho no geral, o camisa 29 marcou seu primeiro como profissional no São Paulo.O jogador comemorou o feito, e aproveitou a ocasião para ressaltar que considerou o resultado como um fruto da união que a equipe está apresentando.

- É uma sensação única de poder fazer meu primeiro gol com essa torcida maravilhosa. Tenho que agradecer a todos da equipe pela entrega. O que está sendo diferente é a união do grupo, todos muitos felizes. Sempre importante decidir em casa, a gente está trabalhando e quem vier a gente tem que estar focado para fazer um belo jogo e sair com a vitória - disse.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosAlém de Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Marquinhos e Calleri foram os autores dos outros três gols. Agora, o São Paulo se prepara para as semifinais da competição e busca o segundo título consecutivo.