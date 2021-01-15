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futebol

Eleições no Barcelona são adiadas por conta do Covid-19

Em nota oficial, clube catalão informou que realizou uma reunião com o
governo e decidiu que seria impossível realizar o pleito em 24 de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 12:55

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 12:55

Crédito: LLUIS GENE / AFP
As eleições do Barcelona não ocorrerão mais no dia 24 de janeiro. Nesta sexta-feira, o clube catalão informou que, após reunião com o governo, decidiu que seria impossível realizar o pleito por conta da pandemia do Covid-19. A nova data ainda não foi decidida.
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"No decorrer da reunião, o governo informou ao clube que a situação epidemiológica não permite autorizar a deslocação de sócios que não têm registro eleitoral dentro do município. Por sua vez, o clube manifestou a impossibilidade de realizar eleições na data prevista devido às restrições de mobilidade decretadas pelo Governo catalão no atual contexto de pandemia, razão pela qual a data das eleições deve ser adiada", diz a nota do Barça.O favorito para vencer a eleição é Joan Laporta, que dirigiu o clube entre 2003 e 2010. Os outros concorrentes são Víctor Font e Toni Freixa.
Atualmente, Carlos Tusquets é quem comanda o clube. Seu desejo é de "realizar as eleições o mais rápido possível".

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