Eleições no Barcelona são adiadas por conta do Covid-19

As eleições do Barcelona não ocorrerão mais no dia 24 de janeiro. Nesta sexta-feira, o clube catalão informou que, após reunião com o governo, decidiu que seria impossível realizar o pleito por conta da pandemia do Covid-19. A nova data ainda não foi decidida.

"No decorrer da reunião, o governo informou ao clube que a situação epidemiológica não permite autorizar a deslocação de sócios que não têm registro eleitoral dentro do município. Por sua vez, o clube manifestou a impossibilidade de realizar eleições na data prevista devido às restrições de mobilidade decretadas pelo Governo catalão no atual contexto de pandemia, razão pela qual a data das eleições deve ser adiada", diz a nota do Barça.O favorito para vencer a eleição é Joan Laporta, que dirigiu o clube entre 2003 e 2010. Os outros concorrentes são Víctor Font e Toni Freixa.