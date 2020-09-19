Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ele voltou! Sete anos depois, Bale é do Tottenham por empréstimo

Galês vestiu a camisa dos Spurs entre 2007 e 2013; agora, usará o número 9...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 14:28
Crédito: Bale estava insatisfeito no Real Madrid (Divulgação/Tottenham
Sete anos após a despedida, o reencontro: Gareth Bale é jogador do Tottenham. O galês de 31 anos foi anunciado oficialmente pelo time inglês neste sábado (19), pouco após o anúncio de mais um reforço: Sergio Reguilón. Bale assina por empréstimo junto ao Real Madrid até o fim da temporada e vai vestir a camisa 9.- É bom estar de volta. É um clube muito especial para mim, onde eu fiz meu nome. Um clube sensacional, com torcedores sensacionais. Incrível estar de volta. Espero poder retomar meu ritmo de jogo, ajudar a equipe e, quem sabe, ganhar títulos.
De acordo com a imprensa inglesa, o motivo para o empréstimo de Bale foi a tentativa do Real Madrid de se livrar do salário acima do padrão, já que o jogador vinha insatisfeito no clube. Os Spurs devem ter que desembolsar cerca de 22 milhões de euros (R$ 140 mi) para arcar com custos salariais e taxas do empréstimo. A relação de Bale com o Real Madrid tornou-se conturbada nos últimos tempos. O jogador sofreu com lesões, má fase e rumores de problema de relacionamento com o técnico Zinedine Zidane foram ventilados, embora o francês tenha desmentido os boatos. Bale chegou ao centro de treinamento do Tottenham na sexta com o companheiro Reguilón, que também chegou aos Spurs oriundo do Real. No trajeto para o local, foi recepcionado por dezenas de torcedores e parado para fotos.
O galês foi contratado pelo Tottenham em 2007, com apenas 17 anos, junto ao Southampton. Por lá, começou a demonstrar seu futebol e chamou atenção, ainda como lateral-esquerdo. Nos últimos anos pelo clube, tornou-se um jogador-chave e acabou negociado com o Real, em 2013.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados