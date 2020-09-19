Ele voltou! Sete anos depois, Bale é do Tottenham por empréstimo

Crédito: Bale estava insatisfeito no Real Madrid (Divulgação/Tottenham

Sete anos após a despedida, o reencontro: Gareth Bale é jogador do Tottenham. O galês de 31 anos foi anunciado oficialmente pelo time inglês neste sábado (19), pouco após o anúncio de mais um reforço: Sergio Reguilón. Bale assina por empréstimo junto ao Real Madrid até o fim da temporada e vai vestir a camisa 9.- É bom estar de volta. É um clube muito especial para mim, onde eu fiz meu nome. Um clube sensacional, com torcedores sensacionais. Incrível estar de volta. Espero poder retomar meu ritmo de jogo, ajudar a equipe e, quem sabe, ganhar títulos.

De acordo com a imprensa inglesa, o motivo para o empréstimo de Bale foi a tentativa do Real Madrid de se livrar do salário acima do padrão, já que o jogador vinha insatisfeito no clube. Os Spurs devem ter que desembolsar cerca de 22 milhões de euros (R$ 140 mi) para arcar com custos salariais e taxas do empréstimo. A relação de Bale com o Real Madrid tornou-se conturbada nos últimos tempos. O jogador sofreu com lesões, má fase e rumores de problema de relacionamento com o técnico Zinedine Zidane foram ventilados, embora o francês tenha desmentido os boatos. Bale chegou ao centro de treinamento do Tottenham na sexta com o companheiro Reguilón, que também chegou aos Spurs oriundo do Real. No trajeto para o local, foi recepcionado por dezenas de torcedores e parado para fotos.