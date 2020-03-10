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Expectativa na Colina

Ele volta? Esperança de evolução do Vasco passa pela presença de Guarín

Mesmo ainda sem gol ou assistência no ano, capacidade técnica do colombiano e a atuação dele no jogo contra o ABC alimentam a expectativa por atuação melhor do Cruz-Maltino

Publicado em 10 de Março de 2020 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 12:00
Guarín não tem presença confirmada na próxima quinta-feira contra o Goiás Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
São apenas duas partidas na temporada. Menos de duas horas em campo, ao todo. Mas as atuações do Vasco são tão preocupantes neste início de temporada que a esperança de evolução imediata passa pela presença de um jogador ainda longe do ritmo de jogo ideal. Este jogador é Fredy Guarín.
O meio-campista foi desfalque no jogo do último domingo por uma fratura na mão direita e por desgaste físico. Na quinta-feira anterior, diante do ABC, ele atuou até a metade do segundo tempo, e foi o cérebro de um time que teve um clarão no setor contra o Volta Redonda.
Não que haja garantia de gols ou assistências. Houve jogadas perigosas, principalmente no duelo no Maracanã, mas a bola não entrou. De todo modo, a recuperação física da principal renovação de contrato vascaína do ano passado para esse passa a ser um norte para Abel Braga.
Contra o Goiás, na próxima quinta, o próprio treinador já avisou que o time precisa fazer muito mais do que vem fazendo para obter um bom resultado. Além do treino desta segunda-feira, totalmente fechado, há as atividades desta terça e quarta antes do duelo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

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