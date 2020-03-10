Ele volta? Esperança de evolução do Vasco passa pela presença de Guarín

Guarín não tem presença confirmada na próxima quinta-feira contra o Goiás Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

São apenas duas partidas na temporada. Menos de duas horas em campo, ao todo. Mas as atuações do Vasco são tão preocupantes neste início de temporada que a esperança de evolução imediata passa pela presença de um jogador ainda longe do ritmo de jogo ideal. Este jogador é Fredy Guarín.

O meio-campista foi desfalque no jogo do último domingo por uma fratura na mão direita e por desgaste físico. Na quinta-feira anterior, diante do ABC, ele atuou até a metade do segundo tempo, e foi o cérebro de um time que teve um clarão no setor contra o Volta Redonda.

Não que haja garantia de gols ou assistências. Houve jogadas perigosas, principalmente no duelo no Maracanã, mas a bola não entrou. De todo modo, a recuperação física da principal renovação de contrato vascaína do ano passado para esse passa a ser um norte para Abel Braga.