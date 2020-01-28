Ele fica! Por redes sociais, Gabigol anuncia que permanecerá no Flamengo

"Se é para o bem da Nação... eu fico". Essas foram as palavras usadas pelo atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, para anunciar à torcida rubro-negra que permanecerá no Flamengo em 2020. O jogador fez o anúncio por meio de um vídeo dos momentos vividos em 2019 e o publicou nas redes sociais na manhã desta terça-feira (28).
Com Gabigol, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e ainda o Carioca de 2019. O anúncio oficial da contratação definitiva do atacante pelo time carioca deve ocorrer nas próximas horas. A negociação com a Inter de Milão gira em torno de R$ 79 milhões(17 milhões de euros) e o contrato deverá ser de cinco anos entre as partes.
Minutos após o próprio atacante anunciar a renovação, o Flamengo também comunicou o "fico" de Gabigol. Também em vídeo, o uruguaio Arrascaeta liga para o artilheiro e diz que todos no clube estão à espera dele.