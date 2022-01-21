Ele fica! Hugo Lloris renova com Tottenham até junho de 2024

Após especulações sobre uma possível saída, o Tottenham anunciou a renovação de contrato do goleiro e ídolo do clube, Hugo Lloris. Capitão da equipe de Antonio Conte, o francês fica nos Spurs até junho de 2024. Aos 35 anos, Lloris é o terceiro goleiro com mais jogos pelo clube, com 395 partidas disputadas.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei

Contratado em 2012 junto ao Lyon, Lloris, assim como o Tottenham, ainda não conquistou títulos neste período, o que motivos rumores de uma possível saída do Francês ao final da temporada. O arqueiro só fica atrás de Pat Jennings (590) e Ted Ditchburn (452) em número de jogos oficiais por um goleiro no clube inglês.

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Lloris sofreu uma grave lesão no cotovelo em 2019 e passou por longo período de recuperação, mas já retomou a titularidade e tem uma sequência impressionante de 67 partidas consecutivas como titular. Na atual temporada, o arqueiro sofreu 27 gols em 22 partidas disputadas, sendo oito delas sem ser vazado.