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futebol

Ele fica! Hugo Lloris renova com Tottenham até junho de 2024

Goleiro francês era apontado em outros clubes, mas estendeu o vínculo com os Spurs...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 09:18

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 09:18

Após especulações sobre uma possível saída, o Tottenham anunciou a renovação de contrato do goleiro e ídolo do clube, Hugo Lloris. Capitão da equipe de Antonio Conte, o francês fica nos Spurs até junho de 2024. Aos 35 anos, Lloris é o terceiro goleiro com mais jogos pelo clube, com 395 partidas disputadas.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei
Contratado em 2012 junto ao Lyon, Lloris, assim como o Tottenham, ainda não conquistou títulos neste período, o que motivos rumores de uma possível saída do Francês ao final da temporada. O arqueiro só fica atrás de Pat Jennings (590) e Ted Ditchburn (452) em número de jogos oficiais por um goleiro no clube inglês.
+ Hazard entra na prorrogação e classifica o Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei
Lloris sofreu uma grave lesão no cotovelo em 2019 e passou por longo período de recuperação, mas já retomou a titularidade e tem uma sequência impressionante de 67 partidas consecutivas como titular. Na atual temporada, o arqueiro sofreu 27 gols em 22 partidas disputadas, sendo oito delas sem ser vazado.
Crédito: LloriséoterceirogoleirocommaisjogosnahistóriadoTottenham(Foto:Reprodução/Twitter

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