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Ele fez o gol do São Paulo contra o Flamengo; conheça Caio, joia de Cotia que marcou golaço pelo Sub-20

Caio Matheus pertence ao elenco sub-17 do Tricolor, mas é convocado com frequência para integrar a categoria sub-20 da equipe. Na última segunda-feira, marcou golaço pelo sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 13:57

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 13:57

Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
Caio Matheus da Silva, nascido em Limeira, SP, é uma das principais promessas da base são-paulina. Na última segunda-feira (1), o jovem de 17 anos teve atuação de destaque na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 e marcou um golaço diante do Flamengo, na vitória por 1 a 0 do time de Cotia.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!​Jogador de apenas 17 anos, o atacante atua pelo sub-17, mas é convocado com certa frequência para integrar partidas com a categoria sub-20, a pedido do treinador Alex de Souza.
Diante do Flamengo, o jogador fez sua primeira partida como titular no Brasileiro Sub-20 e, se tinha pela frente um teste, com certeza passou na aprovação de Alex. Ainda na primeira etapa, o atleta recebeu a bola pela esquerda, deu um drible por baixo das pernas do defensor, driblou o goleiro e empurrou para o gol, abrindo o placar da partida.
Se a aprovação de Alex não bastasse, o treinador da equipe profissional do São Paulo, Rogério Ceni, também acompanhou a partida e viu das arquibancadas o belo gol de Caio.
No São Paulo desde 2015, quando jogava pelo sub-11, Caio está em seu sexto ano de clube e sempre foi marcado por fazer muitos gols, mesmo sendo um jogador de velocidade pelas beiradas do campo.
Na última temporada, conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e, ainda, a Supercopa do Brasil da categoria. Este ano, o jogador está no elenco do Tricolor que chegou novamente à final da copa do torneio sub-17, onde também enfrenta o Flamengo e pode conquistar o bicampeonato. Caio marcou dois gols na competição.
Na atual temporada, Caio 19 jogos e 13 gols pelo sub-17, enquanto tem sete partidas disputadas pelo sub-20, nas quais marcou três gols e deu uma assistência. O gol contra o Flamengo foi seu primeiro na categoria.O jogo de volta da semifinal contra o Flamengo acontece nesta sexta-feira (5), na Gávea, no Rio de Janeiro. Alex conta com o garoto que já havia marcado na última partida da equipe pelo Paulista Sub-20 e marcou novamente contra o rubro-negro para garantir uma vaga na final do torneio.

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