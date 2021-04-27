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futebol

'Ele faz o futebol ser melhor', diz Guardiola sobre Neymar

Técnico do Manchester City afirmou que o atacante brasileiro era estudado quando ainda era atleta do Santos e que o camisa 10 do PSG faz bem ao futebol...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 12:29

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 12:29
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O técnico Pep Guardiola rasgou elogios a Neymar antes do duelo entre Manchester City e Paris Saint-Germain. O comandante espanhol relembrou do período em que esteve no Barcelona e enfrentou o brasileiro pelo Mundial de Clubes em 2011.- Antes daquela partida, eu mostrei 10 ou 15 vídeos para os jogadores e disse: "Este é o Rei de Santos" e os atletas ficaram boquiabertos. É uma alegria ver o Neymar jogar.
> Veja a tabela da Champions League
O treinador também elogiou as características individuais do camisa 10 e acredita que o craque faz bem ao futebol.
- Como espectador, eu me divirto toda vez que o vejo. É legal ver sua plasticidade e personalidade. Ele tem o Brasil nas costas. Não é fácil vestir aquela camisa 10. Se Neymar tivesse ficado no Barcelona, eles teriam vencido mais duas ou três Champions. Eu sou um grande admirador, pois acho que ele faz nosso futebol ser melhor.
O Manchester City entra em campo para enfrentar o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo primeiro confronto da semifinal da Champions League. Nesta terça-feira, Real Madrid e Chelsea duelam em busca de uma vaga na decisão.

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