Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ele está de volta! Grêmio oficializa a chegada de Luiz Felipe Scolari

Aos 72 anos, o treinador foi anunciado pelo Tricolor para quarta passagem no clube. Estreia será no sábado, no clássico contra o Internacional...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 22:02

Agora é oficial. O Grêmio anunciou a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari, que estava livre no mercado e aceitou a proposta do Tricolor. Identificado com o time gaúcho, Scolari chega ao clube para recuperar o ânimo dos atletas e tirar o Grêmio da lanterna do Campeonato Brasileiro.Felipão está de volta para a quarta passagem pelo Grêmio (AFP)Pesou a seu favor o currículo no clube, que apresenta diversos títulos, entre eles, a Libertadores da América de 1995. Esta será a quarta passagem de Felipão no Tricolor. A última ocorreu entre 2014 e 2015, mas sem nenhum título. A expectativa é que Felipão seja o treinador da equipe no próximo sábado, quando o Grêmio encara o Internacional, na Arena.
O Grêmio não vive um bom momento na temporada. Após conquistar o título estadual, a equipe caiu brutalmente de rendimento sob o comando de Tiago Nunes, que não resistiu e foi demitido no último domingo. O Tricolor Gaúcho é o lanterna do Brasileirão com somente dois pontos. Nesta quarta-feira, foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados