Ele chegou! PSG anuncia a contratação de Lionel Messi

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Agora é oficial: Lionel Messi é o mais novo reforço do Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira, o clube francês anunciou a contratação do jogador argentino, que deixou o Barcelona após não renovar seu contrato. O seis vezes melhor do mundo assinou vínculo por duas temporadas com os parisienses, até 2023.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22De acordo com as informações, o contrato do atleta permite ainda uma renovação por mais um ano com a equipe parisiense. Ou seja, ele poderá ficar na França até 2024. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Messi receberá um salário anual de aproximadamente 35 milhões de euros (R$ 215 milhões na cotação atual).

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (tarde na Europa), Messi deixou Barcelona e viajou para Paris acompanhado de sua esposa, Antonela, e seus três filhos, Thiago, Mateo e Ciro. Na chegada à França, o argentino apareceu para os torcedores no aeroporto Le Bourget, com uma camisa escrito "ici c'est Paris" ("aqui é Paris", em português).

Aos 34 anos, Messi defenderá outro clube que não seja o Barcelona pela primeira vez na carreira. Na equipe blaugrana desde as categorias de base, ele entrou em campo pelo time espanhol 778 vezes, marcou 672 gols e deu 305 assistências. Ao todo, conquistou 35 títulos pelo Barça, números que o colocam como maior vitorioso da história culé.

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