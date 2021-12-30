Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ele chegou! Nino Paraíba é anunciado pelo Ceará

Lateral-direito rescindiu o seu contrato com o Bahia e assinou por duas temporadas com o Alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 21:38

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 21:38

A quarta-feira está agitada para o torcedor do Ceará. Se durante a tarde o Vozão confirmou o volante Richard, agora é a vez do lateral-direito Nino Paraíba ser oficializado.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após interromper a sua passagem pelo Bahia, o jogador desembarca na capital cearense para compor o elenco do técnico Tiago Nunes.
Animado com a possibilidade de defender o Vozão, Nino Paraíba firmou contrato até o fim de 2023.
Em sua primeira temporada junto ao Ceará, Nino Paraíba vai ajudar o clube na disputa da Copa Sul-Americana, principal torneio do calendário em 2022.
Confira a Ficha Técnica:
Severino de Ramos Clementino da Silva (Nino Paraíba)Posição: Lateral-direitoIdade: 35 anosNaturalidade: Rio Tinto/PBClubes onde passou: Sousa, Campinense, Vitória, Avaí, Ponte Preta, Bahia e Ceará.
Crédito: NinoParaíbaéo4ºreforçodoCearápara2022(Divulgação/Ceará

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados