Ele chegou! Nino Paraíba é anunciado pelo Ceará

A quarta-feira está agitada para o torcedor do Ceará. Se durante a tarde o Vozão confirmou o volante Richard, agora é a vez do lateral-direito Nino Paraíba ser oficializado.

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Após interromper a sua passagem pelo Bahia, o jogador desembarca na capital cearense para compor o elenco do técnico Tiago Nunes.

Animado com a possibilidade de defender o Vozão, Nino Paraíba firmou contrato até o fim de 2023.

Em sua primeira temporada junto ao Ceará, Nino Paraíba vai ajudar o clube na disputa da Copa Sul-Americana, principal torneio do calendário em 2022.

Confira a Ficha Técnica:

Severino de Ramos Clementino da Silva (Nino Paraíba)Posição: Lateral-direitoIdade: 35 anosNaturalidade: Rio Tinto/PBClubes onde passou: Sousa, Campinense, Vitória, Avaí, Ponte Preta, Bahia e Ceará.