Elche x Real Madrid; saiba onde assistir e prováveis escalações

Em ótima fase e vindo de cinco vitórias consecutivas, o Real Madrid viaja para encarar o Elche nesta quarta-feira, às 17h30, em busca da liderança do Campeonato Espanhol. O clube merengue está empatado em número de pontos com o Atlético de Madrid, mas tem dois jogos a mais, enquanto o adversário luta para se distanciar da zona de rebaixamento.Críticas
- As críticas não vão mudar. Nós vamos ter dificuldades, sabemos. Temos que seguir trabalhando forte, pois vem partidas complicadas. Teremos que mostrar nos 90 minutos que estamos jogando bem. O time se encontra bem e estamos felizes de voltar a jogar. O campo do Elche é muito difícil, é uma equipe que acabou de subir e está bem - afirmou Zidane.
Retorno e favoritismo
Na coletiva de imprensa, o técnico do Real Madrid também confirmou o retorno de Hazard e revelou que o belga deve ter alguns minutos em campo. A notícia é positiva para a equipe que já possui o segundo melhor ataque do torneio, com 27 gols marcados. Os merengues são favoritos uma vez que o time da casa já não vence um confronto há oito partidas.
FICHA TÉCNICA:Elche x Real Madrid
Data e horário: 30/12/2020, às 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ELCHE (Técnico: Jorge Almirón)Badia; Barragan, Verdu, Calvo e Josema; Guti, Marcone e Morente; Fidel, Boye e Josan.
Desfalques: Mfulu e Diego González (machucados).
REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Carvajal, Varane, Ramos e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Vazquez, Benzema e Vinicius Júnior.
Desfalques: Rodrygo (machucado).