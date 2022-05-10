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Elche x Atlético de Madrid: saiba onde assistir e as escalações da partida do Campeonato Espanhol

Atleti busca vitória para se manter firme na zona de classificação para a Champions...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 18:47
Vai ter bola rolando em La Liga. O Atlético de Madrid vai até a Andaluzia e visita o Elche, em partida válida pela 36ª rodada. Os Colchoneros seguem na briga por uma vaga na próxima CXhampions League, faltando três jogos para o fim do campeonato. A bola rola a partir das 16h.​COLCHONEROS NA BRIGA PELA CHAMPIONSO time de Diego Simeone está em 4° lugar na tabela e precisa vencer para seguir firme na zona de classificação para a próxima Champions. Os Colchoneros estão com três pontos de vantagem sobre o Betis, que é o 5° colocado. A equipe madrilenha não deve contar com João Félix entre os titulares.
+Veja a tabela do Campeonato Espanhol
ELCHE QUERENDO SE LIVRAR DA DEGOLAA missão é complicada, tendo em conta o adversário, mas o Elche está a uma vitória de se livrar da zona de rebaixamento de La Liga. Na falta de três rodadas para o fim, a equipe está em 14° lugar, com sete pontos de vantagem sobre o Mallorca, que é o primeiro no grupo de descenso.
Crédito: AtletivisitaElcheemLaLiga(JAVIERSORIANO/AFP

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